Verliezen op Europese beurzen lopen terug na rentepauze ECB

Beleggers lijken positief over de eerste rentepauze in lange tijd van de Europese Centrale Bank (ECB). Na het verschijnen van het rentebesluit op donderdagmiddag veerden de graadmeters op en liepen de verliezen op de koersenborden duidelijk terug. Er bleef niettemin sprake van koersverliezen, want behalve het ECB-besluit hadden beleggers ook nog heel veel bedrijfsresultaten om te verwerken. Was- en levensmiddelenconcern Unilever was een grote verliezer, terwijl chipfonds Besi juist flink aan waarde won.

Dat de ECB de rente na een recordreeks niet verder verhoogt, lag al in de lijn der verwachting. Het is niettemin een opluchting voor beleggers, voor wie de steeds verder oplopende rente geen goed nieuws was. Een hogere rente remt de economie namelijk en zorgt doorgaans voor lagere waarderingen van aandelen.

Maar de ECB sluit een verdere renteverhoging nog niet uit. Een renteverlaging lijkt er voorlopig sowieso niet in te zitten, want na het besluit zei ECB-president Christine Lagarde dat elk gesprek daarover voorbarig is. “De eerste renteverlagingen door de ECB zullen waarschijnlijk pas in de tweede helft van volgend jaar plaatsvinden, met zwakkere cijfers en zwakkere markten voordat het beter wordt”, schat een aandelenstrateeg van Bank J.Safra Sarasin in.

De Amsterdamse AEX-index, die in de ochtendhandel nog bijna 1 procent lager noteerde, ging uiteindelijk met een verlies van 0,4 procent de handel uit op 719,30 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 765,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,1 procent.

De resultaten van Unilever konden beleggers niet bekoren en het aandeel zakte 2,5 procent. Het concern achter merken als Magnum en Dove boekte afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf verkocht echter minder producten. Topman Hein Schumacher kondigde ook fikse ingrepen binnen het bedrijf aan om de winstgevendheid te vergroten.

Besi (plus 13 procent) was juist de veruit de sterkste stijger in de AEX. De chiptoeleverancier ontving meer nieuwe orders in het derde kwartaal, na dalingen in de afgelopen twee kwartalen. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf ook op een flinke omzetgroei vergeleken met het derde kwartaal.

In Frankfurt zakte Mercedes-Benz bijna 6 procent na tegenvallende resultaten van de Duitse autofabrikant. De euro was 1,0532 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 83,99 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 88,83 dollar per vat.