AH: winstgevendheid e-commerce niet relevant, kijken naar geheel

Topvrouw Marit van Egmond van Albert Heijn vindt het “niet relevant” hoe rendabel de tak onlineboodschappen op zich is. Dat antwoordde ze tijdens de presentatie van een nieuw distributiecentrum voor onlinebestellingen, op een vraag uit de zaal over de winstgevendheid van e-commerce. “We kijken naar de totale winstgevendheid als Albert Heijn”, zei Van Egmond.

Online bestelde boodschappen zijn voor supermarkten in Nederland een verlieslatende activiteit, mede door de forse investeringen die supermarkten moeten doen. Albert Heijn zet met de opening van een gemechaniseerd distributiecentrum in Barendrecht voor onlinebestellingen in op de groei van e-commerce.

Meer dan 10 procent van de omzet van Albert Heijn komt van online bestellen. “Met het Home Shop Center in Barendrecht boren we een nieuwe mogelijkheid aan om te blijven groeien met e-commerce, rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt”, aldus Van Egmond. Volgens de supermarktketen is het nu lastig om medewerkers te vinden en daarom zet Albert Heijn ook in op technologie.

In het gemechaniseerde distributiecentrum van Albert Heijn worden de houdbare producten voor online bestellingen door driehonderd robots verzameld in een geautomatiseerd netwerk van rails en bakken. Hierdoor wordt het werk voor medewerkers lichter, aldus de supermarktketen. Zij hoeven niet meer handmatig alle producten bij elkaar te verzamelen. Vers- en koelproducten moeten nog wel handmatig verzameld worden in de boodschappenkratten.

Het met robots versterkte distributiecentrum in Barendrecht vervangt een distributiecentrum in Rotterdam. De in totaal negenhonderd medewerkers verhuizen allemaal mee naar het nieuwe gebouw in Barendrecht. In het centrum worden 7000 bestellingen per dag verwerkt.

Albert Heijn is in Zwolle bezig met de bouw van een tweede gemechaniseerde Home Shop Center. De opening staat halverwege volgend jaar gepland.