Amazon en Intel stijgen op Wall Street, Ford daalt na cijfers

Webwinkelconcern Amazon en chipfabrikant Intel lieten vrijdag stevige winsten zien op de aandelenbeurzen in New York. Consumenten bleven flink shoppen bij Amazon ondanks de hoge inflatie en hogere leenkosten. Ook de cloudtak van Amazon liet groei zien en de advertentie-inkomsten trokken eveneens aan. De nettowinst verdrievoudigde ruimschoots tot 9,9 miljard dollar en het bedrijf rekent op een verdere verkoopspurt in de feestdagenperiode. Het aandeel werd ruim 7 procent hoger gezet.

Intel kreeg er dik 10 procent bij, dankzij meevallende vooruitzichten. De grote chipproducent denkt het komende kwartaal eindelijk weer te kunnen groeien. Het bedrijf kampt al enige tijd met een lagere vraag naar computers door de zwakkere economie. Maar met name op het gebied van chips voor computers merkt Intel dat de belangstelling van klanten nu toeneemt.

Ford zakte op zijn beurt ruim 8 procent. De autofabrikant boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Ook liet Ford zijn winstverwachting voor het hele jaar los vanwege de recente stakingen. Eerder deze week bereikte het concern na weken van stakingen een voorlopig akkoord met de Amerikaanse vakbond UAW over een loonsverhoging van 25 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast nog de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve. Die was in lijn met de verwachtingen. De Fed vergadert volgende week over de rente en op de beurzen wordt gehoopt dat de centrale bank het rentetarief ongewijzigd zal laten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 32.687 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4142 punten. De Nasdaq won 0,7 procent tot 12.687 punten. De drie hoofdgraadmeters stevenen af op flinke weekverliezen.

Chevron (min 5,5 procent) en ExxonMobil (min 1,3 procent) kwamen ook met cijfers. De twee grote olieconcerns zagen de winst afgelopen kwartaal dalen ten opzichte van vorig jaar, toen recordwinsten werden geboekt. Beide bedrijven maakten recent grote overnamedeals bekend. Zo kocht Chevron begin deze week branchegenoot Hess voor 53 miljard dollar. Eerder deze maand nam ExxonMobil sectorgenoot Pioneer Natural Resources over voor bijna 60 miljard dollar.

JPMorgan Chase leverde verder 2 procent in. Topman Jamie Dimon liet weten volgend jaar 1 miljoen van zijn aandelen in de bank te verkopen. Volgens de topman zijn de vooruitzichten van de bank zeer sterk en zal hij ook na de verkoop een groot belang houden in het bedrijf.