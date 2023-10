Britse bank door het stof om behandeling brexitpoliticus Farage

De Britse bank NatWest is “ernstig tekortgeschoten” bij de behandeling van oud-politicus Nigel Farage, stelt het bedrijf. Farage beschuldigde de financieel dienstverlener ervan zijn rekening te hebben afgesloten vanwege zijn politieke opvattingen, die als erg conservatief en controversieel bekendstaan. Extern onderzoek heeft volgens NatWest aangetoond dat het dumpen van Farage als klant wettelijk toegestaan was, maar dat er wel het een en ander schort aan de besluitvorming rond dit afscheid.

“We bieden de heer Farage onze excuses opnieuw aan. Zijn ervaring voldeed niet aan de standaard die elke klant mag verwachten. Het is onze taak om herhaling te voorkomen”, verklaarde voorzitter Howard Davies.

De al maanden slepende kwestie draait om de eenzijdig opgezegde rekening van Farage bij Coutts, een onderdeel van NatWest dat voornamelijk vermogende private klanten bedient. De brexitvoorstander en felle criticus van immigratie kwam daarop met interne documenten waaruit zou blijken dat zijn politieke opvattingen deels de reden waren voor die opzegging.

Een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie toonde volgens NatWest niet alleen aan dat de argumenten voor het stopzetten van Farages rekening gebrekkig waren. Ook schond de bank de vertrouwelijkheid van klanteninformatie, door over Farage te praten met journalisten. Toenmalig topvrouw Alison Rose bood daar eerder al haar excuses voor aan en stapte op. NatWest onderzoekt nu of het mogelijk is haar te korten op haar beloning.

De financieel toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk, de Financial Conduct Authority, kondigde vrijdag een eigen onderzoek naar NatWest aan. Daarbij gaat de waakhond na of het bedrijf de eigen procedures rond het stopzetten van rekeningen wel op orde heeft.