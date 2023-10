Duitse regering is bereid om Siemens Energy te hulp te schieten

De Duitse regering is bereid om de in de problemen geraakte Duitse gasturbinemaker Siemens Energy te hulp te schieten. Er worden al gesprekken gevoerd over maar liefst 16 miljard euro aan staatsgaranties. Die garanties zouden ervoor moeten zorgen dat het bedrijf projecten kan blijven uitvoeren.

“Siemens Energy is een heel belangrijk bedrijf”, zei bondskanselier Olaf Scholz vrijdag tijdens een persconferentie in Brussel. “Ik kan melden dat we zeer goede en vertrouwelijke gesprekken voeren.”

Donderdag werd bekend dat Siemens Energy de Duitse regering om financiƫle hulp heeft gevraagd om zijn in moeilijkheden verkerende windturbinetak Siemens Gamesa te ondersteunen. Op de beurs in Frankfurt reageerden beleggers geschokt. Het beursgenoteerde Siemens Energy verloor ruim een derde van zijn beurswaarde. Vrijdag herstelde de koers wel weer met 9 procent.

De onderneming waarschuwde eerder dit jaar al voor de aanhoudende problemen met het onderdeel. In het afgelopen kwartaal leed de onderneming vervolgens een recordverlies. Dat kwam door hoge de kosten die verband hielden met het oplossen van technische problemen met windturbines op land.

De Duitse regering lijkt te willen voorkomen dat ze dezelfde fout maakt als ruim tien jaar terug, toen Duitsland zijn industrie op het vlak van zonne-energie praktisch om liet vallen. Maar volgens bronnen van financieel persbureau Bloomberg zou Berlijn niet zonder voorwaarden de portemonnee willen trekken. Van industrieconcern Siemens, de grootste aandeelhouder en voormalig moederbedrijf van Siemens Energy zouden ook flinke stappen worden verwacht.

Fabrikanten van windmolens hebben het al tijden moeilijk, onder meer door hoge grondstofprijzen. Ook is er een tekort aan geschoold personeel en houden lange vergunningsprocedures de uitbreiding van windmolenparken tegen. Onlangs waarschuwde Vestas Wind Systems, de grootste windmolenfabrikant ter wereld, voor tegenvallende orders. Ook kampt het bedrijf met stijgende kosten. Het Amerikaanse industrieel conglomeraat General Electric (GE) lijdt eveneens flink verlies op zijn activiteiten op het gebied van windparken op zee.