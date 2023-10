Farmaceut Sanofi wil af van consumententak

Farmaceut Sanofi zet zijn consumentendivisie op eigen benen. Het Franse geneesmiddelenconcern wil van zijn pijnstillers en hoestdrankjes af om meer tijd en geld te kunnen investeren in medicijnen en vaccins. Daarmee neemt Sanofi onder andere afstand van zijn hoestdrank Bisolvon.

Sanofi sloot in 2015 nog een deal om de zelfzorggeneesmiddelen van branchegenoot Boehringer Ingelheim in handen te krijgen, in ruil voor de eigen diergeneesmiddelen. Nu ziet Sanofi meer heil in een apart bestaan van die divisie, waarschijnlijk via een beursgang.

“We verdiepen onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling en zetten de stap richting een volledig biofarmabedrijf”, schrijft topman Paul Hudson in een toelichting. Om meer te kunnen investeren in de ontwikkeling van vernieuwende medicijnen wil hij de komende twee jaar ook 2 miljard euro aan kostenbesparingen doorvoeren.

Uit de cijfers over de derde kwartaal die Sanofi bekendmaakte, komt naar voren dat specialistische medicijnen voor veel sterkere groei zorgen dan de consumententak. Dankzij de medicijnen van Sanofi tegen eczeem en hemofilie, waarbij bloed niet goed kan stollen, groeide die eerste tak met ruim 13 procent terwijl de verkoop van zelfzorgmiddelen met net geen 5 procent groeide.

Meer farmaceuten besloten hun consumententak af te stoten. Het Britse GlaxoSmithKline ontdeed zich van het onderdeel dat onder andere Advil-pijnstillers maakt. Een mislukt bod van Unilever op die divisie zorgde vorig jaar nog voor grote onrust bij aandeelhouders van het was- en voedingsmiddelenconcern.