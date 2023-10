Koerssprong Signify op beurs, Air France-KLM zakt na cijfers

Signify werd vrijdag ruim 12 procent meer waard op de Amsterdamse beurs. Het verlichtingsbedrijf had afgelopen kwartaal opnieuw te maken met dalende verkopen, door de aanhoudende zwakke Chinese markt. Volgens topman Eric Rondolat zag Signify de brutomarges, een maatstaf voor de winstgevendheid, echter verder herstellen.

De resultaten van Air France-KLM vielen daarentegen niet in de smaak bij beleggers. De luchtvaartcombinatie beleefde deze zomer wel zijn beste kwartaal ooit en wist de nettowinst ruimschoots te verdubbelen. Topman Ben Smith sprak van een “solide kwartaal”. Het aandeel was desondanks de grootste daler in de MidKap, met een verlies van 7 procent.

In de AEX-index stond Universal Music Group (UMG) onderaan met een min van 7 procent. Het muzieklabel verdiende afgelopen kwartaal goed aan artiesten als Taylor Swift en de Koreaanse jongensband SEVENTEEN. De omzet uit muziekdownloads ging wel omlaag. Dat gold ook voor de opbrengsten van muzieklicenties.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 720,01 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 770,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden 0,1 procent. Parijs zakte 1 procent door een fors koersverlies van Sanofi.

De Nederlandse chipbedrijven ASML en ASMI lieten kleine plussen zien, dankzij goed ontvangen cijfers van chipmaker Intel. Branchegenoot Besi zakte daarentegen 2 procent. De chiptoeleverancier won donderdag echter 13 procent na sterke kwartaalresultaten.

GeoJunxion steeg 19 procent. De kaartenspecialist verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, dat in handen is van twee aandeelhouders van het bedrijf. De aandelen worden verkocht voor 1,10 euro per stuk. De deal heeft een waarde van zo’n 4,7 miljoen euro. Na afronding van de verkoop zal GeoJunxion van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Renewi won 1 procent. De afvalverwerker kelderde een dag eerder bijna 17 procent na de afwijzing van een verhoogd overnamebod van de Australische investeringsbank Macquarie op het bedrijf.

In Parijs ging Sanofi 13 procent onderuit. De Franse farmaceut liet in zijn kwartaalbericht weten zijn divisie voor consumentengezondheid te willen afsplitsen en zich te richten op medicijnen en vaccins. NatWest kelderde 16 procent in Londen na tegenvallende resultaten van de Britse bank.

De euro was 1,0559 dollar waard, tegen 1,0532 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 84,58 dollar. Brentolie werd ook 1,7 procent duurder, op 89,38 dollar per vat.