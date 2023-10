Tesla draait prijsverlaging op Chinese markt terug

Tesla heeft de recente prijsverlaging in China weer teruggedraaid. De Amerikaanse elektrische autofabrikant, die een grote fabriek heeft in Shanghai, verhoogde de prijs van zijn Model Y Performance SUV met ongeveer 2000 dollar (zo’n 1900 euro). De prijsverlaging die in augustus werd doorgevoerd werd daarmee weer ongedaan gemaakt.

De meest geavanceerde variant van de elektrische SUV kost nu 363.900 yuan (47.069 euro), een stijging ten opzichte van de eerder verlaagde prijs van 349.900 yuan, meldde het bedrijf op zijn lokale website. De prijzen van de Model Y’s met groter bereik bleven ongewijzigd.

Tesla heeft eerder deze maand enkele upgrades toegevoegd aan de Model Y in China om een groter deel van de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld voor zich te winnen. Het vernieuwde in september ook zijn Model 3 sedan, die nu een groter rijbereik heeft.

Tesla veroorzaakte eind vorig jaar al een prijzenoorlog in China en verlaagde ook dit jaar zijn prijzen een aantal keren om de verkoop aan te jagen. Dat heeft de winstmarges van het bedrijf flink onder druk gezet. Tesla verhoogde volgens zijn website ook de prijs van zijn Model Y Long Range-EV met vierwielaandrijving met 500 dollar in de Verenigde Staten, van 48.490 dollar naar 48.990 dollar.