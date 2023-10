Topman moederbedrijf Blokker: keten maakt geen verlies meer

Winkelketen Blokker maakt geen verlies meer, zegt topman Michiel Witteveen van moederbedrijf Mirage Group Retail tegen RTL Z. Het bedrijf nam in 2019 de toen verlieslatende keten over van de familie Blokker. “Wij kijken vooral naar de operationele resultaten, dat is voor Blokker dit jaar nul.”

Hoewel consumenten vanwege onder meer de hoge inflatie momenteel minder geld uitgeven aan spullen, draaien de winkels van Blokker volgens Witteveen erg goed. Per week komen 1,7 miljoen mensen in de fysieke locaties, aldus de topman. Wel meldt hij daarbij dat in de winkelstraten nog niet zoveel mensen lopen als voor de coronapandemie.

Eerder liet Witteveen weten dat een andere overgekochte winkelketen van Mirage, Intertoys, inmiddels winst maakt. Dit jaar is het operationele resultaat van Intertoys 11 tot 12 miljoen euro, zegt hij in het interview met RTL Z.

Tegenwoordig zijn er veel ontwikkelingen die de toekomst volgens de topman onzeker maken, zoals het geweld in Gaza en Oekraïne. De oorlog in Oekraïne zorgde bijvoorbeeld voor flink hogere energieprijzen, waardoor sommige consumenten vorig jaar minder te besteden hadden. “Aan de andere kant blijkt dat mensen niet snel besparen op hun kinderen en het huishouden”, zegt hij.

Enkele maanden geleden werd bekend dat Mirage Intertoys verkoopt en later ook Blokker. De bijna 70-jarige Witteveen vindt dat namelijk beter voor de toekomst van de ketens. Hij zegt nu de verkoop van de speelgoedketen volgend jaar rond te willen hebben en nog naar een koper voor Intertoys te zoeken. Met de verkoop van Blokker heeft hij “helemaal geen haast”.

Mirage was ook de eigenaar van de inmiddels failliete Big Bazar. BB Retail nam de koopjesketen twee jaar geleden over. Ondanks het faillissement vindt Witteveen de topman van BB Retail, Heerke Kooistra, “een heel goede ondernemer die goed past bij het concept van Big Bazar”. Afgelopen zondag maakten de curatoren van Big Bazar bekend dat de keten geen doorstart maakt.