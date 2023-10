Topvrouw KLM wil duidelijk en stabiel overheidsbeleid Schiphol

De KLM pleit voor een duidelijk en stabiel overheidsbeleid met betrekking tot de luchtvaartsector. Dat zei topvrouw Marjan Rintel in een toelichting op de kwartaalcijfers van de luchtvaartmaatschappij. Rintel reageerde daarmee op de onzekerheid over de toekomst van luchthaven Schiphol en de Nederlandse luchtvaart in het algemeen.

“We hebben goede financiĆ«le resultaten neergezet in het derde kwartaal, doordat onze klanten willen reizen”, verklaarde Rintel. “Als KLM houden we koers. We gaan schoner, stiller en zuiniger vliegen en hebben daarom in september een miljardenorder bij Airbus geplaatst voor gloednieuwe Airbus A350’s, die oudere toestellen gaan vervangen. Wij staan voor een goed verbonden Nederland en blijven daarin investeren. Alle KLM’ers zetten zich hiervoor in. Hier hebben we ook duidelijk en stabiel overheidsbeleid voor nodig.”

KLM heeft de Nederlandse overheid meermaals gewezen op de mogelijke consequenties die een gedwongen krimp van Schiphol met zich mee kan brengen. De luchtvaartmaatschappij verzet zich ook bij de Hoge Raad tegen de krimp naar 460.000 vluchten per jaar, die het gerechtshof van Amsterdam eerder goedkeurde.

Deze week werd ook bekend dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue er bij het Amerikaanse ministerie van Transport op aandringt om KLM van het New Yorkse vliegveld JFK te verbannen, als JetBlue straks niet meer op Schiphol zou kunnen vliegen. Daarmee ageert de Amerikaanse budgetvlieger tegen de voorgenomen krimp die de Nederlandse regering wil doorvoeren op Schiphol. De maatschappij JetBlue, die pas sinds augustus van Schiphol naar de VS vliegt, maakt namelijk uit gesprekken met de Nederlandse slotcoƶrdinator op dat zijn gloednieuwe start- en landingsrechten daarbij worden ingetrokken.