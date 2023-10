Vitens en MKB gaan samenwerken om drinkwater te besparen

Drinkwaterbedrijf Vitens en ondernemersorganisatie MKB-Nederland gaan samenwerken om drinkwater te besparen. De twee organisaties gaan bedrijven en hun klanten informeren hoe ze duurzaam en bewust kunnen omgaan met water.

In 2024 gaat de samenwerking van start met proefprojecten in de horeca en de recreatiebranche. Als grootste drinkwaterbedrijf in Nederland heeft Vitens veel bedrijven als klant. Vooral de kleinere ondernemers kent Vitens nog niet zo goed, zegt bestuursvoorzitter Jelle Hannema. Door de samenwerking met MKB-Nederland hoopt Vitens die beter te kunnen bereiken. “Maar we zijn ook benieuwd met wat voor innovatieve idee├źn het mkb zelf komt.”

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal in 2030 bij alle tien drinkwaterbedrijven in Nederland al sprake zijn van een tekort. Vitens waarschuwde eerder dit jaar samen met enkele branchegenoten al voor dit probleem. De drinkwaterbedrijven vinden dat er een gebrek aan besef van urgentie is, zowel bij consumenten als bij de overheid en bedrijven.

MKB-Nederland is momenteel in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een plan van aanpak te komen op het gebied van drinkwaterbesparing, aldus Leendert-Jan Visser, algemeen directeur van de ondernemersorganisatie. Vaak ontbreekt het ondernemers aan voldoende kennis over waterbesparing, zegt hij. Vitens kan daarin volgens hem een belangrijke rol spelen.

De Nederlandse overheid wil in 2035 een besparing van 20 procent hebben bereikt.