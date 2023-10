Wall Street overwegend lager door zorgen over oorlog Israël

Het heviger worden van de oorlog tussen Israël en Hamas drukte vrijdag op het sentiment op de Amerikaanse aandelenbeurzen. De graadmeters op Wall Street gingen overwegend lager de handel uit, nadat bekend was geworden dat de Israëlische landmacht zijn operaties op de grond in de Gazastrook uitbreidt. Alleen techbeurs Nasdaq steeg wel, geholpen door stevige winsten van webwinkelconcern Amazon en chipfabrikant Intel.

De Israëlische krijgsmacht riep inwoners op om Gaza-Stad te verlaten en naar het zuiden te trekken. Eerder op de dag waren er al berichten over zware bombardementen op de Gazastrook. Het zouden volgens Hamas de zwaarste bombardementen zijn sinds het begin van de oorlog. Intussen vuurt Hamas zelf ook raketten af.

De Dow-Jonesindex ging met een verlies van 1,1 procent het weekend in op 32.417,59 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4117,37 punten en de Nasdaq won 0,4 procent tot 12.643,01 punten. De toenemende onzekerheid bij beleggers was ook te merken aan het verder oplopen van de goudprijs. Die ging voorbij de symbolische grens van 2000 dollar per troy ounce.

Het aandeel Amazon werd bijna 7 procent hoger gezet. Consumenten bleven namelijk flink shoppen bij Amazon ondanks de hoge inflatie en hogere leenkosten, kwam naar voren uit het kwartaalbericht van het bedrijf. Ook de cloudtak van Amazon liet groei zien en de advertentie-inkomsten trokken eveneens aan. De nettowinst verdrievoudigde ruimschoots tot 9,9 miljard dollar en het bedrijf rekent op een verdere verkoopspurt in de feestdagenperiode.

Intel kreeg er dik 9 procent bij, dankzij meevallende vooruitzichten. De grote chipproducent denkt het komende kwartaal eindelijk weer te kunnen groeien. Het bedrijf kampt al enige tijd met een lagere vraag naar computers door de zwakkere economie. Maar met name op het gebied van chips voor computers merkt Intel dat de belangstelling van klanten nu toeneemt.

Verder zakte Ford ruim 12 procent. De autofabrikant boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Ook liet Ford zijn winstverwachting voor het hele jaar los vanwege de recente stakingen. Eerder deze week bereikte het concern na weken van stakingen een voorlopig akkoord met de Amerikaanse vakbond UAW over een loonsverhoging van 25 procent.

Chevron (min 6,7 procent) en ExxonMobil (min 1,9 procent) kwamen ook met cijfers. De twee grote olieconcerns zagen de winst afgelopen kwartaal dalen ten opzichte van vorig jaar, toen recordwinsten werden geboekt. De olieprijzen zaten vrijdag ruim 2 procent in de lift.