Zwakke Chinese markt zit verlichtingsbedrijf Signify dwars

Verlichtingsbedrijf Signify heeft het afgelopen kwartaal opnieuw te maken gehad met een dalende omzet. De voormalige lampendivisie van Philips had daarbij vooral last van een zwakke markt in China, waar de kwakkelende economie en vastgoedcrisis consumenten voorzichtiger maakt met hun uitgaven.

De omzet daalde in het derde kwartaal met bijna 14 procent tot 1,6 miljard euro. Naast de gedaalde verkoop zaten ook ongunstige wisselkoersen Signify dwars.

Vooral lampen en verlichtingssystemen die via internetverbindingen met elkaar in contact staan verkochten minder goed op de particuliere markt. Dat kwam door “aanhoudende zwakte in China”, schrijft het bedrijf achter de slimme Hue-lampen. Op de zakelijke markt won Signify naar eigen zeggen marktaandeel.

Signify maakt de laatste tijd vooral werk van het verhogen van de winstgevendheid en probeert zoveel mogelijk kosten te besparen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de kosten die direct te maken hebben met de verkoop van lampen en verlichtingssystemen daalden. Maar de indirecte kosten, bijvoorbeeld voor verwarming, administratie of huur, stegen juist. De winst daalde mede daardoor met ruim een kwart tot 83 miljoen euro.