Beleggers wachten op Fed-besluit en verwerken cijfers Shell en ING

Op de financiële markten gaat de aandacht komende dagen vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Daarbij hebben beleggers wederom een drukke beursweek voor de boeg met de bedrijfsresultaten van onder meer Shell, ING en Apple. De oorlog tussen Israël en Hamas blijft ook invloed hebben op de beurzen.

De Federal Reserve neemt woensdag een nieuw besluit over de rente in de Verenigde Staten. Beleggers hopen dat de centrale bank opnieuw een rentepauze houdt. In juni en september werden ook al pauzes ingelast, en de Europese Centrale Bank (ECB) besloot afgelopen week eveneens de rente ongemoeid te laten. Dat laatste was een opluchting voor beleggers die vrezen voor dalende beurskoersen als de rente verder zou stijgen.

Shell was eerder al met een voorlopige kwartaalupdate gekomen. Daaruit kwam volgens ING-analist Quirijn Mulder naar voren dat het olie- en gasconcern niet bepaald een exceptioneel derde kwartaal achter de rug heeft. Shell zag de winst eerder dit jaar al sterk dalen, onder meer door gedaalde olie- en gasprijzen.

Bij ING is daarnaast de vraag hoeveel de bank opzijzet voor mogelijke kredietverliezen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde onlangs dat het risico op bijvoorbeeld wanbetalingen toeneemt door de snel gestegen rente.

Apple wordt ook interessant. Daar is het de vraag of de iPhonemaker na drie kwartalen van omzetdaling de weg omhoog heeft teruggevonden. Apple heeft er last van dat mensen vanwege de hoge inflatie minder geld willen uitgeven. Maar in september werd wel weer een nieuwe iPhone gepresenteerd, wat de verkopen mogelijk heeft aangejaagd.

Ook is het de beurt aan Booking Holdings om inzage in de boeken te geven. Het moederbedrijf van hotelsite Booking.com ligt de laatste tijd extra onder een vergrootglas vanwege berichten over problemen met een uitbetalingssysteem waar hoteleigenaren de dupe van zouden zijn. Daarnaast waren er veel klachten over phishingberichten door oplichters via de officiële mail- en berichtensystemen van Booking.com.

Het heviger worden van de oorlog tussen Israël en Hamas drukte voor het weekend al op het sentiment op de aandelenbeurzen. Zo gingen de graadmeters op Wall Street vrijdag overwegend lager de handel uit, nadat bekend was geworden dat de Israëlische landmacht zijn operaties op de grond in de Gazastrook uitbreidt. De toenemende onzekerheid bij beleggers was ook te merken aan het oplopen van de goudprijs. Die ging voorbij de symbolische grens van 2000 dollar per troy ounce.