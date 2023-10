Reuters: landen van G7 akkoord over gedragscode voor AI-bedrijven

De landen van de G7 zijn het eens geworden over een gedragscode voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van systemen voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt persbureau Reuters dat een document inzag van de groep van zeven rijke landen met onder meer Duitsland en de Verenigde Staten. Het akkoord wordt waarschijnlijk maandag wereldkundig gemaakt.

Het gaat om een code die bestaat uit elf punten. Bedrijven zouden bijvoorbeeld rapporten moeten publiceren over de mogelijkheden, beperkingen en het gebruik en mogelijk misbruik van AI-systemen. Ook zouden ze moeten investeren in beveiligingscontroles. Volgens het document is de code “bedoeld om veilige, beveiligde en betrouwbare AI wereldwijd te bevorderen”.

Het Europees Parlement keurde in juni wetgeving goed om AI aan te pakken. De beoogde Europese verordening reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte wordt verboden en er komen in de Europese Unie bindende regels voor grote chatbot-modellen als ChatGPT.

Andere grote economieën zoals Japan en de Verenigde Staten gingen tot nu toe nog niet zo voortvarend te werk als de EU. De gedragscode waarmee ze volgens Reuters in G7-verband instemmen is voor die landen dus een belangrijke stap. Eerder dit jaar deden tal van deskundigen en betrokkenen uit het bedrijfsleven nog een oproep voor een pauze bij de ontwikkeling van AI. De kenners maakten zich zorgen over het gebrek aan een ‘vangrails’ voor het geval dat AI-systemen de maatschappij ontwrichten.