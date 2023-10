ArcelorMittal onderaan in hogere AEX na mijnramp Kazachstan

ArcelorMittal was maandag veruit de grootste daler in de AEX-index, die wel een winst liet zien. Beleggers verwerkten de dodelijke mijnramp in Kazachstan. President Kassim-Zjomart Tokajev haalde afgelopen weekeinde hard uit naar het staalconcern, de eigenaar van de kolenmijn, en nationaliseerde ArcelorMittal Temirtau. ArcelorMittal bevestigde een voorlopige overeenkomst te hebben getekend over de nationalisatie van zijn Kazachse dochteronderneming. Het aandeel zakte 4 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom TomTom bijna 8 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het plan van de navigatiespecialist om voor 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Het aandeel Ajax daalde 0,5 procent door de aanhoudende malaise bij de beursgenoteerde voetbalclub. Ajax verloor zondag van PSV en zakte daardoor naar de laatste plaats in de Eredivisie.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond de oorlog tussen Israël en Hamas in de gaten, nu het Israëlische leger de operaties op de grond in de Gazastrook heeft uitgebreid. Ook gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Beleggers hopen dat de Fed opnieuw een rentepauze houdt.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 719,61 punten. De openingsbel op het Damrak werd geluid door topvrouw Nancy McKinstry van informatieleverancier Wolters Kluwer, die zijn vijftigste jaar als beursgenoteerde onderneming vierde. McKinstry is al twintig jaar de hoogste baas bij het bedrijf. De MidKap klom 0,9 procent tot 775,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,9 procent.

Dataleverancier RELX en branchegenoot Wolters Kluwer waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen van 1,4 procent. ABN AMRO won 0,8 procent. Topman Robert Swaak blijft nog vier jaar langer bij de bank. Zijn termijn is verlengd tot 2028.

Ahold Delhaize klom 0,7 procent. Het supermarktconcern koopt zijn Roemeense branchegenoot Profi Rom Food voor 1,3 miljard euro. Het bedrijf heeft 1654 winkels in Roemenië waarmee Ahold Delhaize zijn omvang in het land ruimschoots zal verdubbelen. Profi behaalde in de twaalf maanden tot eind juni een omzet van 2,5 miljard euro.

De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0591 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 84,01 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 89,11 dollar per vat.