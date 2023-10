Barbara Baarsma wordt hoofdeconoom PwC Nederland

Barbara Baarsma wordt met ingang van december de nieuwe hoofdeconoom van accountants- en adviesorganisatie PwC Nederland. De bekende econoom, die eerder jarenlang werkte voor de Rabobank, gaat daarmee ook leiding geven aan het zogeheten hoofdeconomisch bureau van PwC.

Baarsma was van 2016 tot maart dit jaar verbonden aan de Rabobank. De laatste jaren stond ze aan het hoofd van het de nieuwe CO2-divisie van het financiƫle concern. Eerder werkte ze bij SEO Economisch Onderzoek. Sinds 2009 is ze ook nog hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

“Barbara is zeer gedreven, energiek en in staat om complexe problemen te vertalen naar gerichte oplossingen. Haar jarenlange ervaring maakt haar de meest geschikte kandidaat om deze strategische en belangrijke plek namens PwC te bekleden”, zegt PwC-bestuurslid Veronique Roos-Emonds.

Baarsma, die bij PwC Jan Willem Velthuijsen opvolgt, haalde in haar periode bij Rabobank meerdere keren het nieuws. Zo zei ze “om de tuin te zijn geleid” in de omstreden mondkapjesdeal van ondernemer Sywert van Lienden met de overheid. Bij de onderhandelingen voor die deal zou Baarsma bemiddeld hebben. Ook was ze betrokken bij de actiegroep Herstel-NL, die kritisch was over het nut van coronamaatregelen en vaccins. Nadat er landelijk ophef was ontstaan over de standpunten van Herstel-NL stapte ze samen met oud-directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB) uit die organisatie.