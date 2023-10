Boete van bijna 7 miljoen voor illegaal gokken via westcasino.com

Gokbedrijf GoldWin, bekend van de website westcasino.com, heeft een boete van 6,8 miljoen euro gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf in Nederland namelijk geen vergunning voor het aanbieden van onlinekansspelen. Ondanks eerdere waarschuwingen blijft GoldWin gokspellen aanbieden voor Nederlanders.

Inspecteurs van de Ksa kwamen er achter dat het vanuit Nederland nog steeds mogelijk is om een account aan te maken, in te loggen of te gokken. “Er waren geen technische maatregelen genomen om deelnemers uit Nederland tegen te houden, bijvoorbeeld met een IP-blokkade. Ook werd de leeftijd van deelnemende spelers niet zichtbaar geverifieerd”, geeft de toezichthouder aan.

Dat de boete zo hoog uitpakt heeft te maken met het bedrag dat GoldWin naar schatting verdient aan Nederlandse spelers. Een woordvoerster van de Ksa noemt GoldWin gezien die geschatte omzet een “grote vis”. Toch heeft de Ksa eerder wel al grotere boetes uitgedeeld voor het illegaal aanbieden van online gokken. Zo moest N1 Interactive eerder bijna 13 miljoen euro betalen en Videoslots werd al bestraft voor een kleine 10 miljoen euro. Dat ging om de hoogste Nederlandse boetes ooit voor dit vergrijp.