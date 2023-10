Failliet Staples Nederland overgenomen door 123inkt.nl

De failliete kantoorartikelenleverancier Staples Nederland maakt een doorstart onder de vleugels van e-commercebedrijf 123inkt.nl. Een meerderheid van de 160 werknemers kan mee naar de nieuwe eigenaar, laat de curator weten. 123inkt.nl gaat ook verder met de activiteiten van Staples in België en Luxemburg die niet failliet waren gegaan.

Staples Nederland werd eerder deze maand bankroet verklaard. De onderneming was in moeilijkheden gekomen door onder meer moeilijke marktomstandigheden. “De markt voor dit soort producten is dalende”, verduidelijkt de curator.

Maar 123inkt.nl, dat onder meer inktcartridges, toners en fotopapier verkoopt, ziet nog wel kansen met het bedrijf. “Staples is als totaalleverancier op het gebied van kantoorbenodigdheden, facilitaire producten en meubilair voor zakelijke klanten een waardevolle aanvulling op onze organisatie en zal zeker gaan bijdragen aan onze verdere groei en ontwikkeling. De komende maanden gebruiken we om Staples goed te laten landen in onze organisatie”, zegt Gerben Kreuning, eigenaar en oprichter van 123inkt.nl.

Onlangs zorgde 123inkt.nl nog voor ophef op sociale media door een opmerkelijke mail naar klanten te sturen naar aanleiding van het omvallen van Staples Nederland. “Misschien zoekt u nu een goede aanbieder van kantoorartikelen die u voorheen bij Staples bestelde. Daarom wijzen we u er graag op dat wij naast inkt en toners, een zeer compleet assortiment aan kantoorartikelen bieden”, stond daarin. Dat vonden veel mensen niet gepast. “De één z’n dood is de ander zijn brood”, reageerde iemand op Reddit bijvoorbeeld. Een woordvoerder van 123inkt.nl wil niet reageren op deze ophef.