Gasprijs stijgt weer door zorgen over conflict Midden-Oosten

De Europese gasprijs is maandagochtend weer wat omhooggegaan door zorgen over de aanvoer vanuit het Midden-Oosten. De meest concrete aanleiding is de twijfel over de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanuit Egypte, nu het land zelf geen gas vanuit Israël krijgt door de oorlog met Hamas. De gasprijs op de Amsterdamse beurs is sinds het oplaaien van het conflict al met zo’n 30 procent gestegen.

Volgens Ole Sloth Hansen, een expert van de Deense Saxo Bank, komt de prijsstijging ook door het bredere risico op een escalerend conflict in het Midden-Oosten. “De markt probeert ook het risico in te prijzen voor een bredere verstoring in de Straat van Hormuz, waarvan het risico op dit moment beperkt lijkt.” Deze vaarroute, gelegen tussen Iran en de olierijke Midden-Oosterse landen, is essentieel voor gastransporten. Iran is een vijand van Israël.

Ook in Noorwegen trad afgelopen weekend een verstoring op in de gaslevering. Dat kwam door een compressoruitval bij de grootste leverancier van het land.

De prijs van een megawattuur gas voor leveringen in november steeg maandagochtend met bijna 5 procent tot zo’n 53 euro. De prijsschommelingen tonen aan hoe afhankelijk Europa qua gas is van andere landen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne moeten andere leveranciers het gemis van Russisch gas opvangen.