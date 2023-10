Kruidvat biedt net als bol online ook producten van derden aan

De website van drogist Kruidvat biedt nu ook artikelen van andere leveranciers te koop aan. Daarmee voegt de drogist zich bij andere retailers die via derden producten op hun website te koop aanbieden, zoals bol.

Vanaf maandag verkoopt Kruidvat ook autostoeltjes, babyfoons en buggy’s op hun website via externe partners. Het zijn producten die de drogist tot op heden nog niet standaard aanbood. “We kiezen er bewust voor om niet te concurreren met ons huidige assortiment”, zegt Roland van den Berg van A.S. Watson Health & Beauty Benelux, het moederbedrijf van Kruidvat. Het aantal babyproducten op de website is uitgebreid van 750 naar 3000 producten.

Niet iedereen kan nu zomaar babyproducten verkopen via de website van Kruidvat, aldus Van den Berg. Het bedrijf start het aanbod op Marketplace met een select aantal leveranciers.

Voor nu is alleen het assortiment babyproducten uitgebreid met aanbod van externe leveranciers, maar Kruidvat gaat dat ook bij andere categorie├źn uitbreiden.