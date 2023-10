Minister wil naar nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

Het kabinet wil dat “niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden”, schrijft demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de ‘Arbovisie 2040’, die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Daarvoor is volgens haar een trendbreuk nodig. “Een fundamentele verbetering in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden.” Nu overlijden jaarlijks ongeveer 4000 mensen door hun werk.

“Het gebeurt nog te vaak dat mensen in Nederland ziek worden of zelfs komen te overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Soms door een ongeval, soms pas jaren later omdat er bijvoorbeeld onbeschermd is gewerkt met gevaarlijke stoffen”, stelt de minister.

Volgens Van Gennip investeren bedrijven te weinig in preventie. Ook hebben volgens haar “lang niet alle werkgevers voldoende kennis” over de arbeidsomstandighedenwet. Het kabinet “verkent hoe met boetes én beloningen” werkgevers gestimuleerd kunnen worden om in preventie te investeren.