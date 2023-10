Modeketen Shoeby verwacht in december concept-akkoord schuldeisers

Modewinkelketen Shoeby verwacht half december een conceptversie van een akkoord met schuldeisers klaar te hebben. Marketingmanager Janneke Schoenmakers laat weten dat Shoeby de afgelopen weken “een aantal belangrijke stappen” heeft gezet en dat de keten tot nu toe tevreden is over het proces.

“Het geeft ons veel vertrouwen voor het vervolg. Uiteraard zetten we alles in het werk om dit zo snel en zo goed mogelijk met elkaar te kunnen afronden”, aldus Schoenmakers. Details over de gesprekken wil ze niet melden.

Vorige maand wist Shoeby een faillissement af te wenden toen het in gesprek ging met een groep schuldeisers. De winkels en webshop van de keten zijn open. Volgens Shoeby heeft het proces, een zogeheten WHOA-procedure, geen gevolgen voor klanten en ook niet voor het personeel en hun dagelijkse werkzaamheden.

Het akkoord gaat over schulden tot 1 september. Recent zei Shoeby rekeningen voor leveringen of diensten na 1 september volledig te betalen. “Conform afspraak zijn alle verplichtingen die nĂ¡ 1 september 2023 zijn ontstaan, voldaan binnen de reguliere termijnen”, meldt Schoenmakers maandag.

Shoeby heeft lang last gehad van de lockdowns tijdens de coronacrisis, waarbij winkels dicht moesten om coronabesmettingen te voorkomen. De keten moest daardoor flink afschrijven op voorraden en dat drukte ook vorig jaar en dit jaar op de resultaten, zei Schoenmakers een maand geleden. Bovenop deze problemen kwamen de fors gestegen prijzen voor boodschappen en energie, waardoor klanten minder geld konden besteden aan producten als kleding.

De winkelketen werd 42 jaar geleden opgericht en begon met een winkel in Den Bosch. Inmiddels heeft het familiebedrijf 220 winkels en zo’n 1500 medewerkers. Het bedrijf profileert zichzelf als winkelketen waar klanten veel persoonlijke stijladviezen krijgen.