Ook GM bereikt akkoord met bonden, na zes weken stakingen

Na zes weken van stakingen heeft ook General Motors een akkoord bereikt met de Amerikaanse vakbond voor de auto-industrie UAW. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Eerder bereikten de Amerikaans-Europese automaker Stellantis en het Amerikaanse Ford al een akkoord met de vakbond. De deal met GM komt grotendeels overeen met het akkoord van zijn twee concurrenten. Zo is er onder meer een loonsverhoging van 25 procent overeengekomen.

GM’s vakbondsleden moeten de overeenkomst nog goedkeuren.

Vorige week trokken zowel GM als Ford hun winstverwachtingen in als gevolg van de stakingen. Volgens Ford hebben de werkonderbrekingen het bedrijf 1,3 miljard dollar gekost. GM zei dat de stakingskosten 800 miljoen dollar hadden bereikt. Die kosten zouden volgens het concern oplopen tot minstens 200 miljoen dollar per week.

Het was voor het eerst dat alle drie de autofabrikanten in Detroit tegelijkertijd werden getroffen door stakingen. Stapsgewijs deden steeds meer fabrieken mee aan de werkonderbreking afgelopen maand. Bij Stellantis, het moederbedrijf van merken als Chrysler, Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, gingen ook duizenden medewerkers in Canada in staking.

President Joe Biden, die de eisen van de vakbond steunde, liet eerder weten dat hij tevreden is met het akkoord bij Stellantis. Hij sprak van een “historische overeenkomst”.