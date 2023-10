Optimale internetverbinding met glasvezelkabels

Met huidige ontwikkelingen op het internet, blijft menig modem niet achter. De snelheid van de toevoer aan internet wordt verhoogd, waardoor je sneller kunt werken en informatie kunt opzoeken zodra je online bent. Met de juiste glasvezel kabel wordt het heel gemakkelijk om voldoende snelheid te behouden, terwijl de internetverbinding vanaf je modem naar je laptop stroomt. Nu steeds meer mensen vanuit huis werken, ben je gebaat bij een optimale verbinding. Er wordt veel gebruik gemaakt van het internet en je wilt kunnen vertrouwen op een goede toestroom aan energie. Met een glasvezel kabel als een Cat5e ben je verzekerd van uitstekende kwaliteit en zul je geen hinder ondervinden wanneer je thuis aan het werk bent. Zo kun je onbezorgd thuis blijven werken en genieten van een uitstekende verbinding en doorstroom van internet.

Cat5e kabels voor verbeterd internet

De Cat5e kabels zijn verbeterd ten opzichte van eerdere internetkabels. Je behaalt hiermee een aanzienlijke hogere doorvoersnelheid. Tot zelfs wel 1.000 Mbit/s ofwel 1 Gbit/s is hiermee te behalen, waardoor je profiteert van een doorvoersnelheid die tot wel 10 keer sneller is dan de gebruikelijke internetkabels. De Cat5e betreft internetkabels van de 5e generatie, waarbij snelheden van 1000 megabytes per seconde zijn te behalen. De kabels zijn niet voorzien van connectoren en zowel in een soepele als stugge variant verkrijgbaar. Connectoren zijn heel eenvoudig aan de soepele kabels te bevestigen, waarna deze in gebruik zijn te nemen. Voor de stugge kabels kun je kiezen voor LSA-toepassingen. De patchkabels van Cat5e kun je aanschaffen met een lengte tot 50 meter, waarbij je kunt kiezen uit een beschermde of juist onbeschermde versie.

Glasvezelkabels kopen voor internetverbinding

Wanneer je glasvezelkabels gebruikt, dan kun je heel snel en effectief gegevens overbrengen. Een glasvezelkabel is opgebouwd uit meerdere glasvezels. Deze glasvezels zijn ongeveer even dik als een menselijke haar en bestaan uit holle en flexibele stroken. Lichtsignalen worden binnen deze glasvezels aan- en uitgezet, waardoor een tempo ontstaat binnen elke vezel. Hiervoor kunnen lasers worden ingezet, maar ook LED-signalen worden gebruikt. De lichtsignalen die ontstaan, zorgen ervoor dat een soort code wordt gevormd die data vertegenwoordigt. Wanneer de lichtsignalen snel door de vezels bewegen, heeft dit invloed op de snelheid waarmee dataoverdracht plaatsvindt. Je kunt kiezen voor glasvezelkabels in single-mode of multi-mode. Afhankelijk van de snelheid die je nodig hebt, zul je tussen deze typen glasvezelkabels een keuze kunnen maken.

Glasvezelkabels en Cat5e kabels versnellen internet

Steeds meer mensen maken gebruik van een glasvezel netwerk. Er worden hierom steeds hogere eisen gesteld, zodat lichtsignalen optimaal door internet kabels worden gestuurd. Internetdata wordt over grotere afstanden getransporteerd en hiervoor zijn diverse maten en soorten aan glasvezelkabels beschikbaar. Het licht wordt in verschillende snelheden aan- en uitgezet, waardoor gegevens worden verspreid. Met glasvezelkabels haal je snel internet in huis en profiteer je van een enorme brandbreedte. Kies voor glasvezelkabels of Cat5e kabels als je mee wil met de tijd en een optimale verbinding voor internet wilt realiseren.