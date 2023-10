Stellantis hoger op beurs na deals met bonden in VS en Canada

De Amerikaans-Europese automaker Stellantis hoorde maandag bij de winnaars op de beurzen in New York. Na een staking van 44 dagen werd afgelopen weekend eindelijk een akkoord bereikt met de Amerikaanse vakbond voor de auto-industrie UAW. De partijen kwamen onder andere een loonsverhoging van 25 procent overeen. Het aandeel won in de vroege handel bijna 2 procent.

Maandag hielden duizenden Canadese medewerkers van het moederbedrijf van automerken als Chrysler, Opel, Peugeot, Jeep en Fiat vervolgens een kortstondige staking. Ze eisten ook een hoger loon, net als hun werkgever voor het Amerikaanse personeel had afgesproken. Stellantis bereikte echter snel een akkoord met de Canadese vakbond Unifor.

Concurrent Ford (min 0,1 procent) bereikte vorige week al een deal met stakende Amerikaanse werknemers. Bij General Motors, de enige van de drie grote fabrikanten die het nog niet eens werd met UAW, werden de Amerikaanse stakingen afgelopen weekend daarentegen uitgebreid. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, heeft de onderneming inmiddels echter ook al een deal met de vakbond bereikt. Het aandeel won net als dat van Stellantis bijna 2 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast de resultaten van McDonald’s. De Amerikaanse fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan kenners hadden verwacht, mede dankzij hogere prijzen voor zijn hamburgers. Ook reclamecampagnes, uitbreiding van de bezorgdiensten en beter gerunde restaurants droegen bij aan de hogere verkopen. De omzet groeide wel in het langzaamste tempo dit jaar. In juli waarschuwde het bedrijf al dat het algehele groeitempo zou matigen door de impact van de hoge inflatie en rentetarieven op de economie. Het aandeel werd 0,2 procent lager gezet.

Wall Street hield verder de ontwikkelingen rond de oorlog tussen Israƫl en Hamas in de gaten, nu het Israƫlische leger de operaties op de grond in de Gazastrook heeft uitgebreid. Ook gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Beleggers hopen dat de Fed opnieuw een rentepauze houdt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent hoger op 32.689 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 4157 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,2 procent tot 12.797 punten. De drie hoofdgraadmeters leden vorige week nog flinke weekverliezen en koersen ondanks de openingswinsten van maandag af op de derde verliesmaand op rij.