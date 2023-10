Studie: bedrijven kunnen CO2-uitstoot fors verlagen in energiehub

Bedrijventerreinen kunnen de overstap van fossiele energie naar elektriciteit beter maken als bedrijven samenwerken in een energiehub, concludeert ingenieursbureau Royal HaskoningDHV na onderzoek. In zo’n energiehub kunnen ondernemers collectief een energieaansluiting nemen en hun energievraag- en aanbod op elkaar afstemmen. Meer dan 350 bedrijventerreinen in Nederland kunnen met zo’n hub mogelijk hun CO2-uitstoot fors omlaag brengen. Ondernemingen kunnen hun eigen verduurzamingsdoelen zo beter halen, zeggen de onderzoekers.

Door de hub kunnen bedrijventerreinen sneller en meer verduurzamen dan wanneer zij geen energiehub hebben of die maar beperkt inzetten. Op deze manier kan de CO2-uitstoot van de terreinen bij elkaar met 4 tot 6 megaton extra zijn teruggebracht in 2030, staat in de studie waarover Het Financieele Dagblad maandag ook schrijft. Dat is ongeveer 3 tot 4 procent van de totale uitstoot in Nederland.

Op veel plekken is het elektriciteitsnet op dit moment vol. Bedrijven staan op een wachtlijst als zij een nieuwe aansluiting willen voor bijvoorbeeld zonnepanelen of nieuwe laadpalen. Eerder deze maand zeiden ondernemerskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat door het volle stroomnet duizenden bedrijven mogelijk niet snel genoeg kunnen verduurzamen.

Ruimte op het stroomnet wordt ontzien in een energiehub, aldus de onderzoekers van Royal HaskoningDHV. Een hub zorgt er volgens hen ook voor dat er meer projecten van de grond komen waarbij energie wordt opgewekt en dat er op het stroomnet extra capaciteit vrijkomt voor laadpalen.

Om energiehubs beter en op meer plekken te kunnen gebruiken moet de overheid volgens het rapport aanvullend beleid opstellen. Zo vinden de onderzoekers dat energiehubs een vast onderdeel moeten worden bij maatregelen voor duurzamere bedrijventerreinen. Ook willen zij dat de overheid ondernemers meer de ruimte geeft om energiehubs op te zetten.