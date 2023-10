Supermarktconcern Ahold Delhaize doet grote overname in Roemenië

Supermarktconcern Ahold Delhaize betaalt 1,3 miljard euro om de belangrijke Roemeense levensmiddelenketen Profi over te nemen. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn verdubbelt zijn aanwezigheid in het Oost-Europese land op die manier ruim. Met het merk Mega Image was Ahold voornamelijk in de Roemeense steden al actief.

Het in Zaandam gevestigde Ahold breidt uit in de Roemeense markt omdat het vindt dat het land een sterke economie heeft, waarin mensen steeds meer uitgeven. Met de koop van Profi, in de twaalf maanden tot en met juni goed voor een omzet van 2,5 miljard euro, krijgt het beursgenoteerde concern er 1654 winkels bij in met name ook buitenstedelijk gebied. Ahold had met Mega Image al een kleine duizend winkels in Roemenië.

De Roemeense toezichthouders moeten de deal nog wel goedkeuren. Ahold verwacht dat de zaak volgend jaar is afgerond.

Het Belgisch-Nederlandse concern heeft veel lof voor de manier waarop Profi en ook Mega Image de afgelopen jaren geleid zijn. Door beide merken aan te sturen, verwacht Ahold dat de omzet en winstgevendheid zullen groeien. “Door toe te treden tot onze familie, zullen de twee merken profiteren van onze uitgebreide ervaring in Europa op het gebied van digitalisering, inkoop, lokaal assortiment, infrastructuur en duurzaamheid”, licht Wouter Kolk toe, Ahold-topman voor Europa en Indonesië.

Ahold is in tien landen actief en behaalde in het tweede kwartaal een omzet van ruim 22 miljard euro, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten. Volgende week, bij de bekendmaking van de resultaten over de afgelopen drie maanden, gaat het concern nadrukkelijker in op de overname.