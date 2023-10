Supermarktconcern Ahold Delhaize doet grote overname in Roemenië

Supermarktconcern Ahold Delhaize betaalt 1,3 miljard euro om de belangrijke Roemeense levensmiddelenketen Profi over te nemen. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn verdubbelt zijn aanwezigheid in het Oost-Europese land op die manier ruim. Met het merk Mega Image was Ahold voornamelijk in de Roemeense steden al actief.

Het in Zaandam gevestigde Ahold breidt uit in de Roemeense markt omdat het vindt dat het land een sterke economie heeft, waarin mensen steeds meer uitgeven. Met de koop van Profi, in de twaalf maanden tot en met juni goed voor een omzet van 2,5 miljard euro, krijgt het beursgenoteerde concern er 1654 winkels bij in met name ook buitenstedelijk gebied. Ahold had met Mega Image al een kleine duizend winkels in Roemenië.

De Roemeense toezichthouders moeten de deal nog wel goedkeuren.