Veel klachten over webwinkel TI-84shop, ACM dreigt met boete

Veel consumenten klagen over de webwinkel TI-84shop. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt de verkoper van onder meer rekenmachines en PlayStation-spelcomputers de onduidelijke levertijden niet na en is de onderneming ook te laat met terugbetalingen. De toezichthouder eist dat dit voor 7 november is verbeterd, anders volgt een boete.

De ACM, die “een grote hoeveelheid klachten” ontving, dreigt met een dwangsom van 25.000 euro per week als de zaken volgende week dinsdag nog niet voldoende zijn verbeterd. De sanctie kan oplopen tot 250.000 euro.

De toezichthouder zegt verder dat de klantenservice van de webwinkel niet goed bereikbaar is en dat TI-84shop negatieve reviews blokkeert, waardoor de waardering door klanten hoger lijkt dat die in werkelijkheid is. De toezichthouder eist dat deze twee zaken veranderen. De problemen komen volgens de ACM deels door een gebrekkige administratie. Ook op dat punt wil de waakhond verandering zien.

TI-84shop was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.