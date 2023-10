Wall Street herpakt zich, Tesla omlaag na waarschuwing Panasonic

De Amerikaanse beursgraadmeters lieten maandag een sterk herstel zien na de stevige verliezen vorige week. Beleggers voelden zich vooral gesterkt door een stroom meevallende kwartaalcijfers van bedrijven tot nu toe. Ook zijn zij optimistisch over het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De markt gaat ervan uit dat de Fed opnieuw een rentepauze houdt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent hoger op 32.928,96 punten, de grootste winst in een dag sinds begin juni. De breder samengestelde S&P 500 won 1,2 procent op 4166,82 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg eenzelfde percentage tot 12.789,48 punten. De drie hoofdgraadmeters leden vorige week nog flinke verliezen.

Autofabrikant Tesla was een opvallende daler met een verlies van 4,8 procent. Dat had te maken met een zorgwekkende handelsupdate van Panasonic, een belangrijke leverancier van batterijcellen voor Tesla. Het Japanse bedrijf schroefde afgelopen kwartaal zijn productie terug wegens een zwakkere vraag.

Concurrent General Motors (plus 0,5 procent) ging wel omhoog. Het autoconcern heeft, net als Ford en Stellantis, een akkoord bereikt met de Amerikaanse vakbond voor de auto-industrie UAW. Daarmee is een eind gekomen aan de wekenlange stakingen bij de autofabrikanten in Detroit. De partijen kwamen onder andere een loonsverhoging van 25 procent overeen.

De stakingen hebben de fabrikanten ook veel geld gekost. Stellantis moest de koerswinst van eerder op de dag inleveren en sloot met een verlies van 1,6 procent. Ook Ford (min 1,9 procent) eindigde in het rood.

Beleggers verwerkten daarnaast de resultaten van McDonald’s. De Amerikaanse fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan kenners hadden verwacht, mede dankzij hogere prijzen voor zijn hamburgers. Ook reclamecampagnes, uitbreiding van de bezorgdiensten en beter gerunde restaurants droegen bij aan de hogere verkopen. De omzet groeide wel in het langzaamste tempo dit jaar. Desondanks werd het aandeel 1,7 procent hoger gezet.