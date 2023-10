Wereldbank waarschuwt voor ‘dubbele schok’ conflict Midden-Oosten

Conflicten in het Midden-Oosten kunnen een “dubbele schok” veroorzaken op de wereldwijde grondstoffenmarkten. Naast onrust op de energiemarkten kunnen ze ook de voedselonzekerheid vergroten, waarschuwt de Wereldbank in haar rapport over de vooruitzichten van de grondstoffenmarkt.

Het rapport geeft een voorlopige beoordeling van de mogelijke gevolgen van het “jongste conflict in het Midden-Oosten”, de oorlog tussen Israël en Hamas, op de korte termijn voor de grondstoffenmarkten. De Wereldbank is van mening dat de impact van dat conflict beperkt blijft zolang het conflict zich niet verder in de regio verspreidt.

Beleidsmakers moeten echter wel waakzaam blijven. Als het conflict escaleert, zou de wereldeconomie voor het eerst in decennia te maken krijgen met een “dubbele energieschok – niet alleen door de oorlog in Oekraïne maar ook door het Midden-Oosten”, aldus de economen van de Wereldbank.

De gevolgen van het conflict voor grondstoffen zijn tot nu toe beperkt. De olieprijs is sinds het begin van het conflict met ongeveer 6 procent gestegen. De prijzen van landbouwproducten, de meeste metalen en andere grondstoffen zijn nauwelijks gestegen. Volgens de basisvoorspelling van de Wereldbank zal de olieprijs in het huidige kwartaal naar verwachting gemiddeld 90 dollar per vat bedragen en volgend jaar dalen naar 81 dollar per vat, door de vertraging van de wereldwijde economische groei. Ook de andere grondstoffenprijzen zullen volgend jaar naar verwachting dalen.

Bij een escalatie van het conflict hangen de gevolgen af van de mate van verstoring van de olieaanvoer. In een scenario van een ‘kleine ontwrichting’, zoals bij de Libische burgeroorlog in 2011, zou de olieprijs kunnen stijgen naar 93 tot 102 dollar. In een scenario van een ‘medium verstoring’, gelijk aan de oorlog in Irak in 2003, zou de olieprijs kunnen oplopen tot tussen de 109 en 121 dollar. Bij een ‘grote ontwrichting’, vergelijkbaar met het Arabische olie-embargo in 1973, zou de prijs omhoog kunnen schieten tot een range van 140 tot 157 dollar per vat.

De Wereldbank merkt wel op dat veel landen sinds de energiecrisis van de jaren zeventig grote schokken in de olieprijzen beter kunnen opvangen. Hogere olieprijzen betekenen volgens de Wereldbank echter onvermijdelijk ook hogere voedselprijzen. “Als zich een ernstige olieprijsschok voordoet, zou dit de voedselprijsinflatie, die in veel ontwikkelingslanden al hoog is, verder doen stijgen.”