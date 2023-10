Werkgevers houthandel: wij willen praten en onderhandelen over cao

Werkgeversorganisatie VVNH, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, wil met de vakbonden verder praten en onderhandelen over een nieuwe cao voor de houthandel. Volgens de VVNH worden uitnodigingen om weer met elkaar in gesprek te gaan door de bonden “afgeslagen of genegeerd”.

Op 6 juni zaten de werkgevers en vakbonden voor het laatst met elkaar aan de onderhandelingstafel over een nieuwe cao voor de houthandel, aldus de VVNH. Een ultimatum met cao-eisen wezen de werkgevers vorige maand af.

De VVNH zegt dat er een “onduidelijke en daarmee onwenselijke situatie voor zowel de werknemers als de werkgevers” blijft bestaan, omdat de vakbonden weigeren de onderhandelingen te hervatten. De vakbonden zouden zich ook onttrekken uit andere, voor de houtbranche belangrijke overleggen, aldus de werkgevers. “Dit is schadelijk voor de houtbranche”, stelt de werkgeversorganisatie.

Naar eigen zeggen is het doel van de werkgevers om de gesprekken met de vakbonden zo snel mogelijk te hervatten. “Het weer met elkaar in gesprek gaan is de enige manier om tot een oplossing te komen”, aldus de VVNH.

Zondag kondigde vakbond FNV na eerdere stakingen aan dat werknemers donderdag en vrijdag opnieuw het werk stilleggen.

Vakbondsbestuurder Dennis Vereggen van FNV zegt dat ze niet aan tafel gaan met werkgevers in de houtbranche zolang er geen “fatsoenlijk” bod is waar ze over kunnen onderhandelen. “Het is wat ons betreft onze eisen accepteren, anders gaan we niet aan tafel. Dat is hoe de vlag er op dit moment bij hangt.”