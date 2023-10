Aantal vakbondsleden blijft sterk afnemen

Het aantal vakbondsleden is de afgelopen twee jaar verder afgenomen, sinds in 2012 de daling werd ingezet. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind maart waren er ruim 1,4 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn er 63.000 minder dan in 2021, een daling van 4 procent.

Het aantal mensen dat lid is bij een vakbond loopt al jaren terug. Sinds 1963 is het aantal vakbondsleden niet zo laag geweest. De afname was het grootst bij de groep tussen 45 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het grootste deel van de vakbondsleden valt ook in die groep. 22 procent van de vakbondsleden die dit jaar de pensioenleeftijd bereikte of ouder is, bleef nog lid van een vakbond.

Meer dan de helft van de werknemers die geen lid was van een vakbond had als belangrijkste reden dat ze er nooit serieus over na hadden gedacht, volgens de Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Vooral onder jongere werknemers van 15 tot 35 jaar was dit een veelgenoemde reden.

12 procent vond dat vakbonden geen invloed (meer) hebben op hun arbeidsvoorwaarden. Ook vinden mensen het lidmaatschap te duur of vinden ze dat vakbonden niet goed opkomen voor hun belangen.

Van de werknemers die lid zijn van een vakbond was in maart 2,4 procent jonger dan 25 jaar en 23,6 procent tussen de 25 en 45 jaar. Dat aandeel is vergelijkbaar met twee jaar geleden.

De afname van het aantal vakbondsleden in twee jaar tijd was dit jaar wel kleiner dan in 2021 en 2019. Toen daalde het aantal leden met respectievelijk 98.000 leden en 101.000 leden.

Vakbond FNV, de grootste vakbond van Nederland, zegt in een reactie dat er een kentering is geweest in de ledenontwikkeling sinds het najaar van 2022. Sindsdien neemt het aantal leden bij de vakbond juist toe, in tegenstelling tot eerdere jaren. “De cijfers van het CBS laten nog een krimp zien, dat komt omdat zij kijken naar de afgelopen twee jaar”, zegt de FNV.

“De inkomenscrisis die parallel liep met de recordwinsten heeft mensen laten zien dat het nodig is samen een vuist te maken tegen werkgevers”, aldus FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Volgens de vakbond zijn bijna de helft van de 64.000 nieuwe leden het afgelopen jaar jongeren.

