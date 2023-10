ASML strikt oud-politicus Heemskerk voor contacten met overheden

Chipmachinemaker ASML heeft oud-politicus Frank Heemskerk gestrikt als eindverantwoordelijke voor contacten met de overheid. In het verleden was Heemskerk staatssecretaris voor buitenlandse handel en had hij een topbaan bij de Wereldbank.

Als baas voor ‘public affairs’ bij ASML zal Heemskerk vanaf februari verantwoordelijk zijn voor contacten met overheden en andere beleidsmakers, meldt het Veldhovense bedrijf. Hij zal daarover verantwoording afleggen aan financieel topman Roger Dassen.

De taken die Heemskerk krijgt, lijken de afgelopen jaren steeds belangrijker te zijn geworden bij ASML. Dat bedrijf is vanwege zijn geavanceerde kennis over chiptechnologie inzet bij de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en westerse bondgenoten enerzijds en China anderzijds. Onder druk van de Amerikanen beperkte Nederland bijvoorbeeld de mogelijkheden van ASML om chipmachines naar China te exporteren. Dat maakt deel uit van inspanningen van de VS om te voorkomen dat China een technologische voorsprong krijgt die ook militair uitgebuit zou kunnen worden.

Heemskerk begon zijn carrière bij ABN AMRO en kwam in 2003 namens de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer. Tussen 2007 en 2010 was hij staatssecretaris van Economische Zaken, waarbij hij onder andere belast was met buitenlandse handel. Daarna was hij jarenlang bewindvoerder namens Nederland bij de Wereldbank. Op dit moment is hij secretaris-generaal bij de European Round Table for Industry, dat de belangen behartigt van de Europese industrie.