Bloomberg: ACM valt over commissies in appwinkel Apple

Apple voldoet nog steeds niet aan de eisen van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM), meldt Bloomberg op basis van documenten die het persbureau heeft ingezien. Eerder paste het bedrijf achter de iPhone bepaalde voorwaarden voor betalingen binnen zijn App Store aan na dwangsommen van de marktwaakhond. Maar nu valt de ACM over de hoogte van de commissies die Apple rekent over betalingen binnen apps op iPhones.

De ACM beticht Apple ervan bepaalde apps die in zijn App Store staan hogere kosten in rekening te brengen voor het betaalverkeer binnen de app, schrijft persbureau Bloomberg. Dat zou misbruik van de marktmacht zijn. Apple bood daarop aan de commissies over betalingen te verlagen van 30 naar 27 procent van het betaalde bedrag. Maar de toezichthouder zou die tegemoetkoming onvoldoende hebben gevonden.

De ACM zelf wil niet inhoudelijk reageren op de zaak. Tussen de toezichthouder en Apple loopt nog een rechtszaak, die onder andere gaat over wat de ACM wel en niet bekend mag maken over de kwestie. Tot daar uitspraak over is gedaan, kan de ACM zelf niets bevestigen of ontkennen rond de commissies van Apple.

De ACM en Apple zijn al jaren verwikkeld in een conflict over de positie die het Amerikaanse techconcern heeft op de markt voor mobiele apps. Na klachten van Match Group, het bedrijf achter datingapp Tinder, oordeelde de ACM dat Apple zijn dominante positie misbruikte door apps op de iPhone te dwingen zijn eigen betaalsysteem te gebruiken. Ook het verbod van Apple om binnen apps te verwijzen naar andere betaalmogelijkheden was volgens de toezichthouder een overtreding.

Apple paste dit beleid uiteindelijk aan, na tientallen miljoenen euro’s aan dwangsommen te hebben betaald. Bij de rechter probeert het techconcern de besluiten van de ACM aan te vechten. De toezichthouder meldde eerder nog een overtreding te hebben geconstateerd bij Apple, maar kan daar niets over zeggen zolang de rechtszaak van Apple tegen de ACM nog loopt.