Bloomberg: EU werkt aan extra sancties tegen Rusland

De Europese Unie overweegt extra sancties tegen Rusland. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat in Brussel wordt gewerkt aan een sanctiepakket dat ongeveer 5 miljard euro aan handel met Rusland moet raken. Daardoor zou het voor het Kremlin moeilijker moeten worden om de oorlog tegen Oekraïne voort te zetten.

Naar verluidt staan er in de nieuwe voorstellen onder meer exportbeperkingen voor lasmachines, chemicaliën en andere technologieën die voor militaire doeleinden worden gebruikt. Er zouden ook verboden voor bepaalde softwarelicenties worden overwogen, evenals beperkingen op de import van een klein aantal bewerkte metalen en aluminiumproducten, bouwartikelen, transportgerelateerde goederen en diamanten.

Wat mee zou spelen is dat Rusland een manier heeft gevonden om ondanks eerdere sancties toch verschillende machines te importeren die worden gebruikt om munitie en wapens te maken. Met betrekking tot diamanten zou Brussel nog wel afhankelijk zijn van overleg tussen de landen van de G7. Die grote economieën, met naast bijvoorbeeld Duitsland ook Canada en Japan, praten nog over een voorstel om diamanten over de grenzen heen te volgen en traceren.

Het is nog niet bekend wanneer Brussel met een nieuw sanctiepakket naar buiten wil komen. De voorstellen kunnen nog veranderen voordat ze formeel aan de lidstaten worden gepresenteerd en hebben de steun van alle 27 landen nodig om te worden goedgekeurd.

Er werden al elf Europese sanctiepakketten afgesproken. Over de elfde werd in juni een akkoord bereikt. Dat bevatte maatregelen om het omzeilen van sancties via bepaalde landen tegen te gaan. Ook werden opnieuw individuen en organisaties op de lijst gezet die de Russische invasie van Oekraïne steunden.