DSM-Firmenich op kop in licht hogere AEX na resultaten

DSM-Firmenich was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Het voedings- en gezondheidsbedrijf had afgelopen kwartaal opnieuw last van een zwakke markt voor vitamines. De prijzen daarvoor liggen erg laag, en dat drukte de winst en omzet van het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf. Het concern werd ook iets negatiever over het hele jaar. Beleggers waren desondanks tevreden met de resultaten en beloonden het aandeel met een koerswinst van 7 procent.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone over oktober. In september koelde de inflatie in het eurogebied af tot 4,3 procent. Het CBS maakte al bekend dat de prijzen in Nederland volgens de Europese rekenmethode deze maand met 1 procent zijn gedaald. Dat de inflatie negatief is, komt volgens het CBS volledig door de hoge energieprijzen van vorig jaar. Die zijn nu namelijk een stuk lager.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 715,51 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 778,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,6 procent na resultaten van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant van chips en mobiele telefoons boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en voorziet een herstel in de chipmarkt volgend jaar. Randstad won 0,9 procent. Het uitzendbedrijf houdt een beleggersdag en presenteerde een aantal nieuwe doelstellingen om de groei te versnellen.

In de MidKap daalde Galapagos 0,1 procent. De biotechnoloog liet weten de Jyseleca-activiteiten over te dragen aan het Italiaanse Alfasigma. Galapagos ontvangt daarvoor een vooruitbetaling van 50 miljoen euro. Ook krijgt het bedrijf in totaal 120 miljoen euro aan latere betalingen die afhankelijk zijn van het bereiken van bepaalde doelstellingen en royalty’s op de Europese verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca.

In Londen zakte BP 4 procent na tegenvallende resultaten. Het Britse olie- en gasconcern zag de winst flink afnemen ten opzichte van de recordniveaus van vorig jaar. Concurrent Shell verloor 1,1 procent en was de grootste daler in de AEX. Bierbrouwer AB InBev won 2,7 procent in Brussel dankzij goed ontvangen resultaten. Rivaal Heineken klom 1 procent.

De euro was 1,0624 dollar waard tegen 1,0607 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 82,81 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 88,06 dollar per vat.