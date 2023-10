Hypotheekshop: huizenmarkt lijkt nu definitief te herstellen

De huizenmarkt lijkt deze maand definitief te gaan herstellen, meldt De Hypotheekshop op basis van gegevens van moederbedrijf Ingage Franchise. De huizenprijzen zijn deze maand 2,5 procent gestegen vergeleken met oktober vorig jaar. Ook hebben huizenkopers de meeste hypotheekaanvragen gedaan in ruim een jaar tijd.

Het gemiddelde hypotheekbedrag is nu 4 tot 5 procent hoger dan in deze maand een jaar geleden, zegt De Hypotheekshop. Vorige maand zag de hypotheekadviseur ook al dat de woningmarkt weer was aangetrokken en dat de huizenprijzen waren gestegen ondanks de stijgende hypotheekrente. De hogere rente zorgde er sinds halverwege vorig jaar voor dat de prijzen op de woningmarkt iets daalden. Met een hogere rente kunnen kopers namelijk minder geld lenen voor een huis, maar dit zorgt nu niet meer voor dalende prijzen.

Overbieden op de vraagprijs en kopen zonder voorbehoud komen ook weer vaker voor, laat De Hypotheekshop weten. “Zo snel als de verkoopprijzen vorig jaar daalden, zo snel heeft het herstel dit jaar ingezet.” De afgelopen maanden zeiden ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en makelaarsvereniging NVM dat de huizen weer duurder zijn geworden.

Deze maand is de hypotheekrente volgens De Hypotheekshop verder gestegen. Vooral in de eerste twee weken van oktober. Hypotheekaanbieders leken te beseffen dat de centrale banken hun rentes langere tijd hoog houden, zegt de hypotheekadviseur.