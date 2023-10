Inflatie eurozone neemt verder af tot onder 3 procent

De inflatie in de eurozone is in oktober verder afgenomen tot 2,9 procent op jaarbasis, van 4,3 procent in september. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. De minder hoge inflatie is vooral te danken aan de gedaalde energieprijzen. Die schoten vorig jaar omhoog door de oorlog in Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen van Rusland aan Europa.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in het eurogebied met 0,1 procent. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, nam af tot 4,2 procent. In september bedroeg de kerninflatie nog 4,5 procent.

De afzwakkende inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) meer ruimte bieden om langer door te gaan met het pauzeren van de renteverhogingen. Eerder deze maand hield de ECB al voor het eerst de rente ongewijzigd na een recordreeks van tien verhogingen op rij. Door de leenkosten te verhogen hoopt de ECB de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder op de dag al met voorlopige cijfers over de Nederlandse inflatie. Zo daalden de prijzen in Nederland volgens de Europese rekenmethode deze maand met 1 procent. In september daalden de prijzen al met 0,3 procent. Dat de inflatie negatief is, komt volgens het CBS volledig door de hoge energieprijzen vorig jaar. Die zijn nu een stuk lager dan in 2022.

In Frankrijk bedroeg de inflatie volgens de Europese methode 4,5 procent, tegen 5,7 procent een maand eerder. In Duitsland, de grootste economie van Europa, steeg het prijspeil met 3 procent. In september bedroeg de Duitse inflatie nog 4,3 procent.