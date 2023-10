Japanse centrale bank handhaaft negatieve rente

De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief onveranderd gelaten op min 0,1 procent. De Japanse centrale bank blijft daarmee de enige grote centrale bank ter wereld die hardnekkig vasthoudt aan negatieve rentetarieven. De centrale bank probeert daarmee de economie te stimuleren en de inflatie in het land juist aan te wakkeren. De centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de rentetarieven al flink verhoogd om de inflatie te bestrijden.

Volgens gouverneur Kazuo Ueda van de Bank of Japan is het belangrijk om vast te houden aan het zeer ruime stimuleringsbeleid om het economische herstel te bevorderen, nu de bank gestaag haar lang gezochte inflatiedoelstelling nadert. De Bank of Japan heeft wel zijn inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld.

Voor het huidige begrotingsjaar wordt nu gerekend op een inflatie, exclusief de sterk schommelende voedingsprijzen, van 2,8 procent. Eerder was dat 2,5 procent. Voor het volgende jaar wordt ook gerekend op 2,8 procent, tegen een eerdere inflatieverwachting van 1,9 procent.

Japan kampte decennia met een zeer lage inflatie en heeft sinds 1992 niet meer zo’n gestage prijsgroei gezien. De centrale bank benadrukte de noodzaak om de economie te blijven stimuleren en te wachten op meer tekenen van een duurzame loon- en prijsgroei.

De Bank of Japan verklaarde daarnaast een flexibelere aanpak te hanteren bij het beheersen van de rente op tienjarige staatsobligaties. De centrale bank tracht die marktrente te controleren via grootschalige aankopen van staatsobligaties en flexibele markttransacties.