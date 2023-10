KLM rekent op 17 dagelijkse vluchten minder door krimp Schiphol

KLM verwacht dat zij haar Europese netwerk zal moeten uitdunnen als gevolg van de krimpplannen voor Schiphol. Topvrouw Marjan Rintel schat in dat de maatschappij zeventien dagelijkse vluchten minder zal hebben in het zomerseizoen van 2024, heeft ze gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. Deze week komt er waarschijnlijk uitsluitsel van de slotco├Ârdinator op de luchthaven over het exacte cijfer.

Bekend is dat KLM geen voorstander is van de krimpplannen van de overheid omdat die het verdienmodel van de maatschappij onder druk zetten. Nu vliegt de maatschappij namelijk erg veel op allerlei Europese bestemmingen om daar mensen op te halen die op Schiphol overstappen op langeafstandsvluchten. “Voor het verdienmodel van KLM voeden we ons internationale netwerk met alle kleine bestemmingen in Europa”, zo verwoordt Rintel het.

In de luchtvaartwereld wordt gevreesd dat de positie van Schiphol als populaire luchthaven voor overstappers in gevaar komt en dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven in bredere zin. “Het gaat over de toekomst van de economische positie van Nederland in de wereld”, benadrukt Rintel tegenover Bloomberg nog eens.