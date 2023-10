Krant: kantoorverhuurder WeWork wil uitstel van betaling aanvragen

De Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork is van plan om volgende week uitstel van betaling aan te vragen, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee lijkt sprake van een nieuw dieptepunt in de crisis bij het bedrijf dat door investeerders ooit werd gewaardeerd op 47 miljard dollar.

In augustus twijfelde WeWork zelf al openlijk aan het eigen voortbestaan. De onderneming kampt al langer met aanhoudende verliezen. De aanbieder van gedeelde werkruimtes, die ook actief is in Nederland, zag zijn kantoorlocaties tijdens de eerste maanden van de coronapandemie leeglopen. Sindsdien heeft het bedrijf moeite om zijn kantoren weer goed gevuld te krijgen.

Volgens The Wall Street Journal had WeWork op 2 oktober een rentebetaling aan obligatiehouders moeten doen, maar daar was het bedrijf niet toe in staat. Daardoor ging een periode van dertig dagen in waarin het bedrijf alsnog aan de betaling kan voldoen. Lukt dit niet, dan is sprake van wanbetaling. Dinsdag zei het bedrijf volgens de krant dat het een overeenkomst heeft gesloten met de obligatiehouders, waardoor het nog eens zeven dagen de tijd krijgt om met betrokkenen te onderhandelen voordat er een bankroet ontstaat.

Een zogeheten Chapter 11-procedure, vergelijkbaar met uitstel van betaling in Nederland, zou uitkomst kunnen bieden. Die procedure stelt bedrijven die niet meer aan hun financiƫle verplichtingen kunnen voldoen in staat om toch nog actief te blijven, terwijl ze werken aan een doorstart. Persbureau Bloomberg vroeg de onderneming om een reactie, maar WeWork was niet bereikbaar voor commentaar. WeWork telt volgens de laatste cijfers 777 kantoorlocaties in 39 landen, waaronder 229 locaties in de Verenigde Staten.