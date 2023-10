Luchtvaart, ACM en Schiphol twisten over tarieven voor de rechter

Luchtvaartmaatschappijen probeerden dinsdag de rechter ervan te overtuigen dat de door Schiphol ingevoerde tariefverhogingen te fors zijn. De sector klaagde hier twee jaar geleden al over bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar de toezichthouder gaf ze daarin ongelijk. KLM, easyJet en brancheorganisatie IATA vroegen dinsdag het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om naar dat besluit te kijken.

De advocaten van IATA en easyJet stelden dinsdag dat Schiphol liefst 94 procent van zijn coronaverliezen heeft doorberekend aan luchtvaartmaatschappijen. “Zij worden daarmee keihard en onevenredig geraakt. Naast enorme eigen verliezen draaien zij ook op voor vrijwel het volledige ondernemersrisico van Schiphol. De ACM gaat hier in haar besluit volledig aan voorbij” stelt een advocaat van de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Ook geeft zij aan dat luchthavens in omringende landen hun tarieven in de coronaperiode juist hebben bevroren. “Of in ieder geval niet zo hebben verhoogd. Met een tariefstijging van 37 procent loopt Schiphol aanzienlijk uit de pas bij andere internationale luchthavens” stelt de raadsvrouw. “Schiphol deelt amper mee in de pijn die de pandemie met zich bracht” vervolgt ze.

Schiphol zegt in een reactie “er alles aan gedaan te hebben” om de tariefstijgingen te beperken. “De ACM bevestigt dat de tariefstijging voldoet aan de wet” aldus een raadsman van de luchthaven. Dat andere luchthavens hun tarieven zouden hebben bevroren of minder hebben verhoogd, “is niet het beeld wat Schiphol heeft. Dat ligt veel genuanceerder.”

De ACM blijft erbij dat de tariefverhoging terecht was, vanwege de maatregelen die Schiphol nam om van de coronacrisis te herstellen. De maatschappijen vinden echter mede door de lange rijen die vorig jaar op Schiphol stonden dat ze minder zouden horen te betalen.

Schiphol maakte in 2021 bekend dat de kosten om gebruik te mogen maken van de luchthaven de volgende jaren met tientallen procenten omhoog zouden gaan. Dit was volgens de luchthaven nodig vanwege de forse verliezen door de coronacrisis. De zogeheten havengelden zijn gereguleerd, wat betekent dat het aan de ACM is om te bepalen of ze redelijk zijn.

Wanneer de uitspraak van het CBb volgt is nog niet bekend.