Nederlandse Hanneke Faber verruilt Unilever voor topbaan Logitech

De Nederlandse Hanneke Faber wordt de nieuwe hoogste baas van Logitech, een Zwitserse fabrikant van computerbenodigdheden zoals muizen, speakers en toetsenborden. Vorige week werd al bekend dat Faber zou vertrekken bij Unilever, waar ze de divisie voor voedingsmiddelen leidde.

Bij Logitech neemt Faber de taken in december over van interim-topman Guy Gecht, die in juni tijdelijk de taken overnam van Bracken Darrell. Die vertrok toen na tien jaar Logitech te hebben geleid.

Volgens voorzitter Wendy Becker van Logitech heeft Faber veel ervaring met vernieuwing bij grote bedrijven. Naast haar werk voor Unilever wijst ze op de functies die Faber bij supermarktconcern Ahold Delhaize en was- en verzorgingsmiddelenfabrikant Procter & Gamble bekleedde.

Analisten van Bloomberg Intelligence zien de benoeming van Faber als een stap richting meer diversiteit binnen de top van Logitech. Daarmee loopt het bedrijf voor op concurrenten in de hardwarebranche.

Het in 1981 opgerichte Logitech was het afgelopen boekjaar goed voor een omzet van 4,5 miljard dollar. Het bedrijf profiteerde tijdens de coronajaren van de grote vraag naar hardware voor het thuiswerken, maar na het einde van de lockdowns zakte de vraag in. Vorige week zei Logitech bij de kwartaalcijfers herstel te zien in de markt voor computerbenodigdheden en verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor heel het boekjaar.