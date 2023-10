Prijzen dalen met 0,4 procent door lagere energieprijzen

Het dagelijks leven is in oktober 0,4 procent goedkoper geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij een eerste raming. Dat de inflatie in oktober negatief is, komt volgens het CBS volledig doordat de energieprijzen in oktober 2022 bijzonder hoog waren. Exclusief energie bedroeg de inflatie bij de snelle raming 5,1 procent.

In september waren consumentengoederen en -diensten nog 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was de laagste inflatie sinds september 2016. In september bedroeg de inflatie exclusief energie 5,5 procent. In de eerste helft van 2023 was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen hoger dan nu, met een piek van 8,1 procent in februari en maart.

De daling van de inflatie wil niet zeggen dat de prijzen in oktober 2023 zijn gedaald ten opzichte van september 2023. Ten opzichte van een maand eerder waren de prijzen voor consumenten volgens de snelle raming in oktober 0,5 procent hoger. Op 7 november zal het CBS de volledige inflatiecijfers publiceren.

In de supermarkt merken mensen waarschijnlijk nog niet heel veel van de afgenomen inflatie. De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak waren in oktober nog 8,7 procent hoger dan een jaar eerder. In september werden deze goederen 10 procent duurder.

De prijsontwikkeling van energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt met name door de hoge prijzen vorig jaar. De prijzen van energie zijn nu een stuk lager dan in 2022. Energie inclusief motorbrandstoffen werd deze maand ruim 40 procent goedkoper. In september zakte energie al dik 38 procent in prijs.

Volgens de Europese meetmethode, die net iets anders is dan die van het CBS, daalden de prijzen zelfs met 1 procent op jaarbasis. In september was sprake van een prijsdaling met 0,3 procent. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. Later op de dag wordt het inflatiecijfer voor de hele eurozone bekendgemaakt.