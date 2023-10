Sjaak van der Tak stopt als voorzitter van LTO Nederland

Sjaak van der Tak stopt eind dit jaar als voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Zijn termijn loopt dan af en hij heeft besloten niet op te gaan voor een volgende periode.

“Zo’n opdracht kun je alleen waarmaken als je je daar 100 procent voor inzet. Maar daardoor legde het ook een groot beslag, op mezelf en op mijn gezin en familie. Nu ik 67 ben geworden, heb ik het besluit genomen om een stap terug te zetten”, laat Van der Tak weten in een verklaring.

“Óók vanwege het feit dat er in politiek Den Haag de komende maanden veel zal veranderen”, voegt hij daaraan toe. Van der Tak denkt dat het “effectiever en wenselijker” is als er dan een nieuwe voorzitter is die alle veranderingen vanaf het begin mee kan maken.

De oud-burgemeester van de gemeente Westland begon in 2021 als voorman van de boerenorganisatie. Het was een rumoerige periode met veel boerenprotesten in het land. Eerder dit jaar onderhandelden LTO en andere brancheverenigingen uit de landbouw nog over een landbouwakkoord. Die onderhandelingen zijn geklapt toen LTO uit de overleggen stapte. Volgens Van der Tak ging het mis omdat het akkoord te weinig perspectief zou bieden aan boeren en hun bedrijven.