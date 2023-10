Tesla omhoog op Wall Street na overwinning in zaak over ongeluk

Maker van elektrische auto’s Tesla is dinsdag hoger gesloten op de Amerikaanse beurs na een overwinning in een rechtszaak over een crash. Tesla wist een jury te overtuigen dat zijn Autopilot-technologie niet verantwoordelijk was voor een ongeluk waarbij een Californische Tesla-rijder vier jaar geleden om het leven kwam. Het aandeel begon de dag met een koersverlies, maar ging uiteindelijk bijna 2 procent hoger de handel uit.

Voor Tesla gaat het om een opsteker omdat het bedrijf zich onder meer met de Autopilot wil onderscheiden van rivalen. Tesla’s acht jaar durende experiment met semi-autonoom rijden is al langer controversieel, ook al beweert topman Elon Musk dat de technologie zijn auto’s de veiligste maakt die ooit zijn geproduceerd. Zo lopen er nog federale onderzoeken naar de vraag of defecten aan de Autopilot hebben bijgedragen aan ten minste zeventien sterfgevallen sinds juni 2021. Ook onderzoeken toezichthouders beweringen dat Tesla zijn vooruitgang op het gebied van handsfree rijden te veel heeft gehypet.

JetBlue Airways was juist een grote daler op Wall Street, met een koersverlies van 10,5 procent. De Amerikaanse budgetmaatschappij leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Ook de omzet viel tegen. Pinterest steeg daarentegen 19 procent. Het socialemediaplatform presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien dankzij een stabilisatie van de advertentiemarkt.

Beleggers keken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begon dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Na afloop van die vergadering zal de Fed naar verwachting bekendmaken dat de rente ongewijzigd zal blijven. In september hield de Fed ook al een rentepauze. Wel hintte de Fed op mogelijk nog een renteverhoging later dit jaar. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 33.052,87 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4193,80 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 12.851,24 punten.

Bij de grote bedrijven hoorde Caterpillar tot de verliezers. De fabrikant van grote bouwmachines boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Caterpillar werd bijna 7 procent lager gezet. De koers van Pfizer bleef vlak. De farmaceut leed afgelopen kwartaal een zeldzaam verlies. Ook de omzet viel flink terug. De zwakke resultaten kwamen niet als een verrassing. Pfizer had eerder deze maand al gewaarschuwd voor dalende verkopen van onder meer zijn coronavaccin.