Aanklager: cryptotopman verdacht van fraude loog in getuigenbank

Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, heeft gelogen in de getuigenbank, zei een lid van het Amerikaanse aanklagersteam woensdag tijdens de slotverklaringen in de rechtszaak over de ineenstorting van FTX. Bankman-Fried “loog over grote dingen en hij loog over kleine dingen”, aldus de aanklager.

“Hij kwam met een verhaal dat handig was samengesteld om zichzelf uit te sluiten van de fraude” op cryptobeurs FTX, zei de Amerikaanse aanklager. “Drie dagen lang nam hij plaats in de getuigenbank en hij loog.”

De zaak draait voor een groot deel om twee bedrijven van Bankman-Fried (31), FTX en investeringsfonds Alameda Research. Beide gingen eind vorig jaar failliet, waardoor volgens de openbaar aanklagers een diefstal van fondsen ter waarde van miljarden dollars bij een van de grootste cryptobeurzen ter wereld aan het licht kwam.

De FTX-oprichter wordt ervan verdacht klanttegoeden te hebben doorgesluisd naar Alamada Research. Vrienden en oud-collega’s van de topman zeggen dat hij persoonlijk opdracht gaf tot het misleiden van zijn klanten. Bankman-Fried getuigde tegen de belastende verklaringen. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij tientallen jaren gevangenisstraf.