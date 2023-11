ACM: aanleg glasvezelverbindingen groeit sterk door

Het aantal glasvezelverbindingen naar Nederlandse huishoudens groeide in het tweede kwartaal van dit jaar sterk door. Er werden 440.000 nieuwe glasvezelverbindingen aangelegd in april, mei en juni en ook het aantal huishoudens met een glasvezelinternetabonnement nam flink toe. Dat staat in de recentste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In totaal zijn er nu 6,37 miljoen huishoudens die kunnen kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnet. Het aantal huishoudens met een glasvezelabonnement steeg met 100.000 naar 2,6 miljoen.

De ACM vindt het goed nieuws dat steeds meer Nederlanders gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van glasvezel. “Hoogwaardige verbindingen zijn voor consumenten en bedrijven van groot belang nu onze samenleving in rap tempo digitaliseert”, zegt de toezichthouder.

De uitrol van glasvezel blijft in sommige delen van het land wel achter. In grote delen van Noord-Holland, Limburg en Groningen is er minder glasvezel beschikbaar dan elders in het land.

Verder benadrukt de ACM dat door alle partijen “zorgvuldigheid betracht dient te worden bij de aanleg van glasvezel”. Vorige week maakte de NOS bekend dat netbeheerders, gemeenten en vakbond FNV zich zorgen maken over de inzet van arbeidsmigranten bij de aanleg van glasvezel. Netbeheerders zien bij de werkzaamheden steeds meer incidenten met beschadigde gasleidingen, aldus de NOS.